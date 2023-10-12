Полузащитник юношеской команды донецкого "Шахтера" Александр Роспутько исчез после матча 2-го тура Юношеской лиги УЕФА в против "Антверпена", сообщает "Динамомания". 19-летнего уроженца Горловки не оказалось на самолете, на котором "горняки" возвращались в Украину из Бельгии.

Накануне поединка руководство "Шахтера" договорилось с хавбеком о новом пятилетнем контракте. Именно на основании этого факта и было принято решение включить его в заявку на матч с "Антверпеном". Александр вышел в стартовом составе и провел на площадке все 90 минут.

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В результате поисков в аэропорту все, что удалось найти, – это аккуратно сложенная форма игрока. Футболист удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. На момент публикации новости местонахождение его неизвестно.

Напомним, что игра "Антверпен" U19 - "Шахтер" U19 завершилась со счетом 2:1.

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