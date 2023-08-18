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"Было плохое поле": тренер "Ариса" пожаловался на "некрасивое и несправедливое" поражение от "Динамо"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
3,6 т.
'Было плохое поле': тренер 'Ариса' пожаловался на 'некрасивое и несправедливое' поражение от 'Динамо'

Главный тренер греческого "Ариса" Апостолос Терзис считает несправедливым поражение своей команды от киевского "Динамо" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. 52-летний специалист выразил уверенность в том, что его подопечные выглядели сильнее украинцев в обоих поединках противостояния.

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Об этом Терзис заявил на пресс-конференции после игры в Бухаресте, которая завершилась победой "Динамо" в серии пенальти, информирует сайт sportal.gr. Наставник команды из Салоник подчеркнул, что его футболисты не должны были доводить дело до 11-метровых, а еще в основное или дополнительное время обыгрывать соперника.

"Было плохое поле": тренер "Ариса" пожаловался на "некрасивое и несправедливое" поражение от "Динамо"

"То, что сегодня произошло, некрасиво и несправедливо. Мы были лучше в обеих играх. Мы создали моменты, но удача отвернулась от нас. Было плохое поле и гол на 85-й минуте, а так игра шла так, как мы хотели. Мы знали уровень соперника, но у нас был способ, и мы вели игру так, как хотели, создавая моменты и контролируя темп. А в дополнительное время мы могли забить, ведь у нас были все шансы. Мы получили красную карточку, но продолжили играть. К сожалению, нас выбили по пенальти", – пожаловался Терзис.

"Было плохое поле": тренер "Ариса" пожаловался на "некрасивое и несправедливое" поражение от "Динамо"
"Было плохое поле": тренер "Ариса" пожаловался на "некрасивое и несправедливое" поражение от "Динамо"

Тренер "Ариса" также устроил истерику из-за реакции игроков "Динамо" после победы в серии пенальти на кричалки в честь кремлевского диктатора Владимира Путина со стороны греческих фанатов. Стоит отметить, что после игры в Бухаресте футболисты "Ариса" устроили потасовку с нашей командой.

"Было плохое поле": тренер "Ариса" пожаловался на "некрасивое и несправедливое" поражение от "Динамо"
"Было плохое поле": тренер "Ариса" пожаловался на "некрасивое и несправедливое" поражение от "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу извинился за эмоции футболистов после победы над "Арисом" и напомнил об оскорбительном баннере фанатов греческого клуба о бойцах ВСУ.

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