Проблема не только в его желании – она заключается в стратегической ловушке, в которой оказался американский президент. Схематично она выглядит так: Израиль и США достигли ощутимых операционных результатов, но иранский режим адаптируется. Давление не сломало систему – оно ее радикализировало. Это классический эффект "закалки противника".

Тут ми стикаємося з ядерним чинником, який працює як обмежувач виходу. Близько 440 кг збагаченого урану - це не просто цифра. Це аргумент проти будь-якого "заморожування" конфлікту: залишити режим із таким потенціалом означає лише відстрочити більшу загрозу.

Наявна дилема ескалації:

Щоб нейтралізувати загрозу – потрібна глибша ескалація.

Глибока ескалація – ризик хаотичного розпаду Ірану.

Розпад Ірану – не прозахідна стабільність, а тривала нестабільність (аналогія з Іраком чи Лівією очевидна).

Усе це відбувається на тлі закриття Ормузької протоки, що є потенційним тригером уже не регіональної, а глобальної економічної кризи. Ситуацію ускладнює той факт, що всередині Ірану немає прийнятного партнера для перемовин, а партнери по НАТО не готові вв'язуватися в авантюру Трампа та Нетаньягу після року "витирання об них ніг".

Головна проблема на сьогодні - це відсутність того, що стратеги називають off-ramp (шляхом деескалації): немає переговорного партнера, немає коаліційної єдності, немає сценарію "перемоги", який не породжував би нових катастроф. Ситуація структурно нестабільна, і логіка подій штовхає до подальшої ескалації незалежно від бажання сторін.

До цього варто додати ерозію союзницької бази, яка робить будь-яку тривалу кампанію ще вразливішою політично. Разом це нагадує динаміку, яку Барбара Тачман колись описала як "марш дурнів" - коли кожен крок логічно випливає з попереднього, але весь ланцюг веде до катастрофи.

Схоже, Трампу доведеться або змінювати своє ставлення до союзників та України, або продовжувати йти "дорогою дурнів", коли уряд діє всупереч власним інтересам, а курс зберігається попри наростаючі докази провалу.