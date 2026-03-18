Сегодня в Киеве состоялись двусторонние B2B-встречи между частными украинскими и чешскими производителями оборонной продукции, организованные National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI.

Участь у заході взяли представники чеської ініціативи, Асоціації оборонної та безпекової промисловості (DSIA), Міжурядової агенції з оборонної співпраці AMOS при Міністерстві оборони Чехії (Чеська ініціатива), а також українських компаній-учасників NAUDI.Розпочали зустріч голова NAUDI Сергій Пашинський і директор Агентства міжурядового оборонного співробітництва (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки Алеш Вітечка (Aleš Vítečka).

Голова NAUDI Сергій Пашинський наголосив на стратегічній важливості розвитку міжнародної кооперації в умовах повномасштабної війни та подякувавши чеським партнерам за послідовну підтримку України.

"Ми раді вітати наших чеських друзів і партнерів, з якими від початку повномасштабної війни вибудували тісну та результативну співпрацю. Сьогодні для України надзвичайно важливо не лише нарощувати власне виробництво для потреб Сил оборони, а й розвивати горизонтальні коопераційні зв’язки з європейськими партнерами. Саме така співпраця є важливою складовою посилення обороноздатності України та безпеки всієї Європи", – зазначив Сергій Пашинський.

До учасників зустрічі також звернувся Алеш Вітечка (Aleš Vítečka), який відіграє ключову роль у координації постачання озброєння, боєприпасів та оборонних проєктів для України, зокрема в межах так званої "чеської ініціативи".

"Подібні зустрічі вже стали регулярною та ефективною платформою для прямої комунікації між чеськими та українськими оборонними компаніями. Цього разу до Києва прибули представники чеських компаній, які працюють у сферах безпілотних та антидронових технологій, радіоелектронної боротьби, кібербезпеки, інтеграції оборонних рішень та інших напрямів, критично важливих для сучасного поля бою. Ми відкриті до предметної співпраці та зацікавлені у розвитку нових спільних проєктів з українськими партнерами", – зазначив Алеш Вітечка.

До вступного слова також долучився віцепрезидент Асоціації оборонної та безпекової промисловості Чехії (DSIA) та виконавчий директор компанії Swordfish Ярослав Пехачек (Jaroslav Pecháček), який наголосив на високому експортному потенціалі чеської оборонної промисловості та готовності до розширення співпраці з українськими виробниками."Чеська оборонна індустрія є експортно орієнтованою та має широкі міжнародні зв’язки, які можуть бути корисними для розвитку нових форматів співпраці з українськими партнерами. Ми відкриті до діалогу, обміну досвідом та пошуку практичних рішень, які відповідатимуть актуальним потребам українського оборонно-промислового комплексу", - підкреслив Ярослав Пехачек.

У межах заходу було проведено B2B-сесії, під час яких представники чеських компаній особисто поспілкувалися з українськими виробниками, обговорили можливі напрями співпраці, обмінялися контактами та окреслили перспективні формати кооперації.Зустріч стала ще одним важливим кроком у зміцненні партнерства між українським і чеським оборонно-промисловими комплексами та підтвердила високий рівень взаємної зацікавленості у розвитку спільних проєктів у сферах виробництва, локалізації, технологічного обміну та інтеграції сучасних оборонних рішень.