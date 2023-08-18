'Не поддерживаю и извиняюсь, но...' Луческу отреагировал на реакцию игроков 'Динамо' на провокации фанатов 'Ариса'

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал провокаторами фанатов греческого "Ариса" после их выходок во время матчей между командами в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Комментируя реакцию своих игроков на победу в серии пенальти в ответном поединке, когда украинские футболисты начали жестикулировать в адрес болельщиков соперника, румынский специалист отметил, что сожалеет о случившемся.

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Об этом Луческу заявил на пресс-конференции после игры в Бухаресте, информирует официальный сайт "Динамо". Наставник "бело-синих" отметил, что его подопечные не могли не отреагировать на оскорбительные баннеры в адрес воинов ВСУ, которые греческие болельщики вывесили во время первой встречи команд в Салониках.

"Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики на первом матче? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов "Ариса" против Украины, против военных. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты "Ариса", – сказал Луческу.

Отметим, что сразу после завершения серии пенальти фанаты греческой команды начали скандировать имя кремлевского диктатора Владимира Путина. А тренер "Ариса" Апостолос Терзис назвал позорным реакцию игроков "Динамо" на провокационные выкрики болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, что у одного из футболистов команды перед матчем с "Арисом" на войне с Россией погиб брат. Кроме того, наставник "бело-синих" отметился громким заявлением, в котором резко высказался о фанатах греков.

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