'Бешикташ' – 'Динамо': онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" в последний день лета, 31 августа, проведет решающий для себя матч нового еврокубкового сезона. В ответном поединке плей-офф отбора Лиги конференций подопечные Мирчи Луческу встретятся со стамбульским "Бешикташем", которому неделю назад драматично уступили на последних минутах.

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Игра состоится на поле стадиона "Водафон Арена". Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча "Бешикташ" – "Динамо". Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "БЕШИКТАШ" – "ДИНАМО"

Лига конференций. Квалификация

Плей-офф. Ответный матч

Стамбул, стадион "Водафон Арена"

Главный арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия), арбитр VAR: Элдер Мальейру (Португалия)

"Бешикташ" (Стамбул, Турция) – "Динамо" (Киев, Украина) – 0:0 (первый матч – 3:2)

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11 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Киевское "Динамо" сегодня либо завершит еврокубковый сезон уже в августе (впервые с 2005 года), либо второй год подряд сыграет в групповом турнире Лиги конференций.

Украинцам нужна только победа, чтобы хотя бы перевести игры в овертайм. Накануне поединка киевляне понесли серьезную потерю. Впрочем, "Бешикташ" тоже имеет существенную пробоину, лишившись основного центрального защитника Дэниела Амарти.

После игры в Бухаресте Мирча Луческу выразил возмущение судейством, назвав свою команду "чемпионом по отмененным голам". Румынский специалист также назвал турецкую команду сборной Африки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поражении киевского "Динамо" от стамбульского "Бешикташа" в матче Лиги конференций обнаружили российский след.

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