"Бешикташ" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Киевское "Динамо" в последний день лета, 31 августа, проведет решающий для себя матч нового еврокубкового сезона. В ответном поединке плей-офф отбора Лиги конференций подопечные Мирчи Луческу встретятся со стамбульским "Бешикташем", которому неделю назад драматично уступили на последних минутах.
Игра состоится на поле стадиона "Водафон Арена". Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча "Бешикташ" – "Динамо". Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "БЕШИКТАШ" – "ДИНАМО"
Лига конференций. Квалификация
Плей-офф. Ответный матч
Стамбул, стадион "Водафон Арена"
Главный арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия), арбитр VAR: Элдер Мальейру (Португалия)
"Бешикташ" (Стамбул, Турция) – "Динамо" (Киев, Украина) – 0:0 (первый матч – 3:2)
_________________________________________
11 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Киевское "Динамо" сегодня либо завершит еврокубковый сезон уже в августе (впервые с 2005 года), либо второй год подряд сыграет в групповом турнире Лиги конференций.
Украинцам нужна только победа, чтобы хотя бы перевести игры в овертайм. Накануне поединка киевляне понесли серьезную потерю. Впрочем, "Бешикташ" тоже имеет существенную пробоину, лишившись основного центрального защитника Дэниела Амарти.
После игры в Бухаресте Мирча Луческу выразил возмущение судейством, назвав свою команду "чемпионом по отмененным голам". Румынский специалист также назвал турецкую команду сборной Африки.
Как сообщал OBOZREVATEL, в поражении киевского "Динамо" от стамбульского "Бешикташа" в матче Лиги конференций обнаружили российский след.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!