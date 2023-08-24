'Динамо' проиграло на последних секундах 'Бешикташу' в плей-офф Лиги конференций

Киевское "Динамо" проиграло в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Номинально домашний поединок против турецкого "Бешикташу" в румынском Бухаресте завершился со счетом 2:3.

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С первых минут встречи футболисты обеих команд взяли быстрый темп. Хозяева, выступавшие в редкой желтой форме в честь Дня Независимости, владели инициативой, раз за разом организовывая позиционные атаки. Киевляне легко находили пространство между защитными линиями турецкого клуба, однако на 20-й минуте едва не пропустили гол.

Сидорчук ошибся в центре поля, "Бешикташ" убежал в контратаку и Абубабакр пяткой переправлял мяч в ворота, но Бущан успел среагировать.

У "Динамо" было больше агрессии, больше перспективных атак, но до ударов в створ дело не доходило. Турки давали свободные зоны украинцам, давали возможность принимать решение и спокойно комбинировать.

На 40-й минуте практически из ничего "Бешикташ" соорудил гол. Попов сыграл в своей штрафной рукой и Абубакар четко реализовал пенальти.

Пропущенный гол серьезно повлиял на психологическое состояние киевских игроков. "Динамо" полностью прижалось к своим воротам, позволяя сопернику полностью доминировать на поле.

Сразу после перерыва Караваев забил гол, однако ВАР отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд. Скандальности ситуации добавляет тот факт, что арбитром ВАР на этой встрече работал тот же австралийский судья, который несколькими неделями раньше поставил несуществующий пенальти в ворота "Динамо" в игре с "Арисом".

Этот момент только разозлил украинцев. "Бело-синие" продолжали давить и на 60-й минуте Шапаренко великолепным дальним ударом сравнял счет.

Ничья на табло продержалась лишь три минуты. Провал в обороне при розыгрыше углового привел ко второму пропущенному мячу. Омар Колли после передачи Абубакара головой вогнал мяч в сетку.

Ответ украинцев также получился сверхбыстрым. Через 2 минуты Назар Волошин восстановил равновесие (2:2).

"Динамо" продолжало вертикальными передачами разрывать оборону "Бешикташа", моменты следовали один за одним, но подопечным Луческу остро не хватало класса в реализации.

Увлекшись массированной атакой, на 94-й минуте киевский клуб пропустил результативный контрвыпад.

Ответная встреча состоится через неделю, 31 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в третьем раунде квалификации "Динамо" прошло греческий "Арис". Первый матч в Салониках завершился победой хозяев (1:0).

Во второй встрече киевляне победили по пенальти (6:5). Основное и дополнительное время на стадионе "Джулешти" в Бухаресте завершилась со счетом 2:1.

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