'Играли против сборной Африки': Луческу отметился неоднозначным высказыванием после поражения 'Динамо' от 'Бешикташа'

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу назвал стамбульский "Бешикташ" сборной Африки после матча квалификации Лиги конференций. Комментируя драматичное поражение своей команды, румынский специалист отметил, что его подопечные показали хорошую игру, которая вселяет оптимизм.

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Об этом Луческу заявил на пресс-конференции после поединка в Бухаресте, а его слова приводит портал digisport.ro. Наставник "бело-синих" отметил, что соперники воспользовались неопытностью его игроков, однако сам результат встречи (2:3) мог быть совершенно другим.

"Игра была хорошая. У нас были шансы забить, мы допускали ошибки. Ошибки совершаются постоянно. Это отрицательный результат, но это положительный результат с точки зрения игры и способности команды доминировать над соперником. Мы не играли против "Бешикташа", мы играли против сборной Африки. Сложно играть против них, когда у тебя в составе 11 воспитанников клуба. Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. Это хорошая команда, они сделали хорошие трансферы", – сказал Луческу.

Ранее румынский тренер "Динамо" выразил возмущение судейством матча с "Бешикташем" и назвал свою команду "чемпионом по отмененным голам".

Как сообщал OBOZREVATEL, в поражении киевского "Динамо" от стамбульского "Бешикташа" в матче Лиги конференций обнаружили российский след.

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