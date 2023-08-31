Результат для Украины. Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов сезона 2023/24 сыграет в группе H с "Барселоной", "Порто" и " "Антверпеном" . Торжественная церемония жеребьевки самого престижного клубного футбольного турнира Европы состоялось 31 августа в Монако.

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26 обладателей прямых путевок и шесть победителей раунда плей-офф были поделены на 4 корзины. В первой находились победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. В три остальные корзины команды были распределены по клубному рейтингу УЕФА.

Группа А: "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Галатасарай"

Группа B: "Севилья", "Арсенал", ПСВ, "Ланс"

Группа C: "Наполи", "Реал Мадрид", "Брага", "Унион"

Группа D: "Бенфика", "Интер", "Зальцбург", "Реал Сосьедад"

Группа E: "Фейеноорд", "Атлетико Мадрид", "Лацио", "Селтик"

Группа F: ПСЖ, "Боруссия" Дортмунд, "Милан", "Ньюкасл"

Группа G: "Манчестер Сити", "Лейпциг", "Црвена Звезда", "Янг Бойз"

Группа H: "Барселона", "Порто", "Шахтер", "Антверпен"

"Шахтер" находился в третьей корзине.

1-я корзина: "Наполи" (Италия), "Барселона" (Испания), "ПСЖ" (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Севилья" (Испания), "Бенфика" (Португалия);

2-я корзина: "Реал" (Испания), "Порту" (Португалия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Арсенал" (Англия);

3-я корзина: "Шахтер" (Украина), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Брага" (Португалия), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Копенгаген" (Дания), ПСВ (Нидерланды);

4-я корзина: "Антверпен" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Ланс" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Унион" Берлин (Германия), "Ньюкасл" (Англия).

Отметим, что в этом сезоне из-за полномасштабного вторжения в Украину, к участию не были допущены представители России.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев выразил уверенность в том, российские команды вернутся в турниры УЕФА не позднее, чем через пять лет.

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