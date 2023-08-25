В поражении 'Динамо' от 'Бешикташа' нашли след России

Победный гол полузащитника "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова на 95-й минуте спровоцировал настоящую вакханалию у российских болельщиков. 25-летний лидер сборной Казахстана до этого выступал 3 года за московский ЦСКА и лишь 21 августа подписал контракт с турецким клубом.

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Любители футбола из России посчитали, что именно благодаря выступлению Бахи (прозвище футболиста) в столичной команде, он смог так натренироваться.

"Из России с "любовью"! Школа ЦСКА! МОЛОДЕЦ", "Классно "Азов" на колени поставил! Молодец! Красная армия всех сильней!", "Забил казах, который нормально разговаривает на русском и перешел из российской команды. Тут просто комбо. – пишут юзеры.

Некоторые пытались написать правду о двойных стандартах, но такие комментарии были сразу заминусованы.

"Видят казаха на российских улицах: "Аррр, понаехали, уzкоглазые, вали к себе!" Казах забивает украинской команде: "Zарешал, Красава, Молодец Баха! Дави их!" И все это выдают одни и те же люди", – пишут фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" проиграло в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Номинально домашний поединок против турецкого "Бешикташу" в румынском Бухаресте завершился со счетом 2:3.

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