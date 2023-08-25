'Чемпионы по отмененным голам': Луческу возмутило судейство матча 'Динамо' с 'Бешикташем'

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал судейство матча его команды со стамбульским "Бешикташем" в квалификации Лиги конференций. В частности, румынского специалиста возмутили отмена гола Александра Караваева, а также назначение пенальти за якобы игру рукой Дениса Попова.

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Об этом Луческу заявил на пресс-конференции после игры в Бухаресте, информирует официальный сайт "Динамо". Наставник "бело-синих" выразил уверенность в том, что судьи не соответствуют уровню еврокубков. К тому же, за систему видеопомощи арбитрам (VAR) отвечал австралиец Джарред Джиллетт, две недели назад придумавший пенальти в ворота киевлян в поединке против "Ариса".

"Кто-то скажет, что я придираюсь к судейству. Но с такими ошибками мы являемся чемпионами по отмененным голам. И с "Бенфикой" в позапрошлом сезоне так же отменили… Провели эту линию, отмотали минуту игры для того, чтобы рассмотреть какой-нибудь офсайд, которого на самом деле не было. В эпизоде с пенальти, когда мяч после удара с близкого расстояния изменил направление полета и игрок "Бешикташа" головой попал в прижатую руку Попова, судьи также принимали решение в пользу нашего соперника", – сказал Луческу.

Напомним, киевское "Динамо" драматично проиграло "Бешикташу" на последних минутах первого матча плей-офф отбора Лиги конференций. Ответная игра пройдет 31 августа в Стамбуле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поражении киевского "Динамо" от стамбульского "Бешикташа" в матче Лиги конференций обнаружили российский след.

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