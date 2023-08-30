newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Грозит и сборной Украины: "Динамо" понесло серьезную потерю перед матчем с "Бешикташем"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
3,8 т.
Грозит и сборной Украины: 'Динамо' понесло серьезную потерю перед матчем с 'Бешикташем'

Легендарный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не поможет команде в ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги конференций с турецким "Бешикташем". Встреча состоится на поле стадиона "Водафон Арена" в Стамбуле в четверг, 31 августа.

Видео дня

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Бешикташ" – "Динамо". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Грозит и сборной Украины: "Динамо" понесло серьезную потерю перед матчем с "Бешикташем"

Как информирует официальный сайт "бело-синих", Ярмоленко не сможет выйти на поединок против турецкой команды как и в первом матче, из-за травмы. Известно, что 33-летнего футболиста беспокоит частичное повреждение боковой связки колена. Андрей должен пройти медосмотр в одной из европейских клиник, после чего станут известны сроки его восстановления. Вероятно, хавбек пропустит сентябрьские матчи сборной Украины в отборе Евро-2024.

Грозит и сборной Украины: "Динамо" понесло серьезную потерю перед матчем с "Бешикташем"
Грозит и сборной Украины: "Динамо" понесло серьезную потерю перед матчем с "Бешикташем"

При этом в общую группу перед игрой в Стамбуле вернулись полузащитники "Динамо" Владислав Кабаев и Александр Андриевский. Напомним, что в первой встрече в Бухаресте киевляне драматично проиграли "Бешикташу" 2:3, пропустив решающий гол на последних минутах.

Грозит и сборной Украины: "Динамо" понесло серьезную потерю перед матчем с "Бешикташем"

После игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу выразил возмущение судейством, назвав свою команду "чемпионом по отмененным голам". Румынский специалист также назвал турецкую команду сборной Африки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поражении киевского "Динамо" от стамбульского "Бешикташа" в матче Лиги конференций обнаружили российский след.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!