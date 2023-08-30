Грозит и сборной Украины: 'Динамо' понесло серьезную потерю перед матчем с 'Бешикташем'

Легендарный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не поможет команде в ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги конференций с турецким "Бешикташем". Встреча состоится на поле стадиона "Водафон Арена" в Стамбуле в четверг, 31 августа.

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OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Бешикташ" – "Динамо". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Как информирует официальный сайт "бело-синих", Ярмоленко не сможет выйти на поединок против турецкой команды как и в первом матче, из-за травмы. Известно, что 33-летнего футболиста беспокоит частичное повреждение боковой связки колена. Андрей должен пройти медосмотр в одной из европейских клиник, после чего станут известны сроки его восстановления. Вероятно, хавбек пропустит сентябрьские матчи сборной Украины в отборе Евро-2024.

При этом в общую группу перед игрой в Стамбуле вернулись полузащитники "Динамо" Владислав Кабаев и Александр Андриевский. Напомним, что в первой встрече в Бухаресте киевляне драматично проиграли "Бешикташу" 2:3, пропустив решающий гол на последних минутах.

После игры главный тренер "Динамо" Мирча Луческу выразил возмущение судейством, назвав свою команду "чемпионом по отмененным голам". Румынский специалист также назвал турецкую команду сборной Африки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поражении киевского "Динамо" от стамбульского "Бешикташа" в матче Лиги конференций обнаружили российский след.

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