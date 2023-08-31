Узнай соперников 'Шахтера'. Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов: расписание трансляций

Донецкий "Шахтер" в четверг, 31 августа, узнает своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Единственный представитель нашей страны в самом престижном европейском клубном футбольном турнире попал в третью корзину с самым высоким рейтингом.

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Церемония состоится в Grimaldi Forum в Монако. Увидеть ее можно будет на видеоплатформе Megogo и ее стримминговом канале "Megogo Футбол 1", а также на сайте УЕФА. Начало жеребьевки – в 19:00 по киевскому времени.

Команда тренера Патрика ван Леувена точно не сыграет с австрийским "Зальцбургом" итальянскими "Миланом" и "Лацио", сербской "Црвеной звездой", португальской "Брагой", нидерландским ПСВ и датским "Копенгаген".

Корзина 1. "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья", "Барселона" (оба – Испания), "Наполи" (Италия), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Бенфика" (Португалия), "Фейенорд" (Нидерланды).

Корзина 2. "Реал", "Атлетико" (оба – Испания), "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" (оба – Англия), "Интер" (Италия), "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг" (оба – Германия), "Порту" (Португалия).

Корзина 3. "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Милан", "Лацио" (оба – Италия), "Црвена звезда" (Сербия), "Брага" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Копенгаген" (Дания).

Корзина 4. "Реал Сосьедад" (Испания), "Ньюкасл" (Англия), "Унион" (Германия), "Ланс" (Франция), "Галатасарай" (Турция), "Селтик" (Шотландия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Антверпен" (Бельгия).

Как сообщал OBOZREVATEL, федерация футбола Саудовской Аравии (AFC) намерена добиться включения победителя национального чемпионата страны в состав участников европейской Лиги чемпионов.

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