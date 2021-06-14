Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от Нидерландов на Евро-2020 заявил, что матч был интересным и быстрым. По мнению наставника, было очень много моментов в первом тайме и со одной и с другой стороны.

Коуч считает. что его подопечные пропустили абсолютно не обязательный гол.

"Когда допускаешь такую ошибку особенно в конце... Мы могли б этот мяч и не пропускать. Прежде всего хочу поблагодарить за ту реакцию, которую футболисты показали после счета 0:2. Ребята нашли в себя силы прессинговать, перестроились. Мы выпустили более свежего игрока в середину. Нашли баланс. Команда очень хорошо себя проявила", – заявил Андрей Николаевич на пресс-конференции.

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Шевченко прокомментировал обратную замену Марлоса во втором тайме.

"Марлос вышел на замену вместо Зубкова и я считаю он провел неплохой матч. Во втором тайме не хватало скорости в середине и мы решили поменять систему, выпустив Шапаренко и сместив Зинченко левее. Шапаренко за счет мобильности добавил темп. У нас появилась возможность выше прессинговать. Замена была сделана по ходу игры. Я видел, как развивалась ситуация и ее надо было менять. Это не значит. что марлос провел плохой матч", – признался тренер.

Шевченко прокомментировал использование схемы в три центральных защитника, как в марте против Франции.

"У нас были варианты. Я считаю, что в 4-3-3 при наличии наших вингеров команда очень хорошо играет. Поэтому мы провели товарищеские игры по такой схеме. Мы не команда, которая становится сзади и пытается только обороняться. Считаю, что схемой 4-3-3 мы играем давно и она очень хорошо ложиться на нашу игру", – подытожил наставник.

Напомним, что матч Нидерланды – Украина завершился со счетом 3:2. По ходу встречи украинцы "горели" 0:2, но смогли за 4 минуты сравнять счет. Победный мяч нидерландцы закатили за 5 минут до финальной сирены.

Отметим, что перед игрой, с формой нашей команды разгорелся настоящий скандал. После ее презентации основные вопрос возникли у представителей России.

Дошло до того, что Российский футбольный союз (РФС) направил в УЕФА протест.

В первом ответе УЕФА заявил, что экипировка нашей национальной команды соответствует всем правилам и уже утверждена.

Однако после протеста, в Европейском футбольном Союзе изменили свое решение и нашли политический, исторический и милитаристский смысл в слогане "Героям слава!", запретив его использование.

10 июня Украину обязали убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!"

11 июня президент УАФ Андрей Павелко заявил, что УЕФА разрешил использовать слоган, но с условием.

12 июня немецкая газета Bild написала, что основной причиной запрета от Европейского футбольного союза лозунга "Героям слава!" на форме сборной Украины стало давление со стороны главного спонсора УЕФА – компании "Газпром".

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".