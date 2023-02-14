Массовая драка украинских и российских футболистов в турецком отеле: кто победил и какие последствия для команд

13 февраля между футболистами ужгородского "Миная" и ярославского "Шинника" произошла массовая драка во время тренировочных сборов, которые обе команды проводят в Турции. И, по иронии судьбы, в одном отеле. Сообщается, что у нескольких российских игроков есть подозрения на переломы, и ярославцы в спешном порядке выехали из отеля.

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Инцидент между футболистами "Миная" и "Шинника" произошел 13 февраля в отеле Royal Seginus в турецкой Ларе. В первую очередь всех удивляет тот факт, что команды из воюющих стран оказались в одной гостинице. Неизвестно, чем во время принятия брони и заселения руководствовались владельцы Royal Seginus, но конфликт в такой ситуации был просто неизбежен.

OBOZREVATEL собрал всю информацию, которая известна на данный момент.

С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ДРАКА

По информации российских СМИ, в драке виноваты украинцы. По первой версии в стиле кремлевской пропаганды несколько представителей "Миная" подошли к начальнику "Шинника" и потребовали от него спеть украинский гимн. Ярославский "герой" в ответ якобы предложил ужгородцам выйти на улицу и "разобраться сам на сам". Но в тот момент в перепалку вмешались сотрудники отеля и конфликт удалось погасить.

По второй версии СМИ РФ 13 февраля несколько ребят из украинского клуба подошли к игрокам "Шинника" и в агрессивной форме упрекнули их в том, что они протестуют против своего правительства, которое развязало войну. А россияне никак не отреагировали на провокацию.

Дальнейшее развитие событий одинаково описывают все ресурсы РФ. По их информации, тем же вечером после завязки конфликта где-то в фойе несколько футболистов "Миная" столкнулись в лифте с игроком "Шинника" и на ровном месте побили россиянина. Драка продолжилась на этаже, куда приехал лифт и где как раз стояла группа футболистов ярославской команды.

Представители "Шинника" увидели избитого одноклубника и кинулись его защищать, в результате чего началась массовая драка, в которую вмешались работники отеля.

В свою очередь, по информации украинского журналиста Романа Бебеха, которую он опубликовал в своем Twitter, к конфликту привела бытовая ситуация и хамское поведение ярославского футболиста. Украинский игрок сделал замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу гостиницы. Представитель "Шинника" в этот момент был выпивший и откровенно хамил.

После того, как представитель "Шинника" отказался извиняться, украинский футболист с помощью кулака провел с ним воспитательную работу. А когда разобраться с оппонентом один на один не получилось, россиянин привел одноклубников разбираться с представителями "Миная". Этот разговор и привел к драке, в которой победила ужгородская команда.

Как отмечает, журналист, драка происходила под музыку "Поможет ЗСУ!" А утром на лицах ярославцев были отчетливо видны следу вчерашнего поединка.

КТО ГЕРОИ "МИНАЯ"

Тем самым футболистом "Миная", который сделал замечание россиянину, стал нападающий Даниил Колесник – сообщил Бебех. Именно он вступился за уборщицу турецкого отеля, которой хамил представитель "Шинника". Ярославский игрок перебрал с алкоголем и обрыгал туалет. После чего повел себя по-хамски по отношению к турчанке. А Колесник за нее заступился.

Также среди украинцев, которые первыми вступили в драку, называются имена Олега Вишневского и Дмитрия Немчанинова.

ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Чтобы прекратить конфликт, в отель вызвали полицию. При этом турецким служителям правопорядка пришлось дежурить в гостинице до самого утра во избежание дальнейших столкновений украинцев и россиян. Также руководство отеля выставило дополнительные наряды охраны.

Приезжала в отель и скорая помощь. Согласно сведениям телеграм-канала "Мутко против", у нападающего "Шинника" Ильи Грузнова было подозрения на перелом ребер, а у полузащитника Дмитрия Самойлова предполагали перелом пальца.

И хоть пресс-атташе "Шинника" Игорь Мережин опроверг информацию о переломах, утром в лазарете было немало представителей ярославской команды. В то же время футболисты "Миная" после драки спокойно уехали на запланированную тренировку.

Также известно, что "Шинник" выселили из отеля. Решение было принято на совещании с участием представителей обоих клубов, администрации гостиницы, полицейских и организаторов тренировочных сборов. Кстати, после конфликта, как утверждают в ярославской команде, один из сотрудников "Миная" предупредил, что им лучше покинуть гостиницу, поскольку игроки настроены серьезно и может возникнуть новый конфликт.

"Принято решение переселиться в другой отель. Игроки "Шинника" не хотят находиться в такой обстановке, поэтому, чтобы обеспечить их безопасность, спортсменов перевезут в другой отель", – прокомментировали ситуацию в российском клубе.

РЕАКЦИЯ НА ДРАКУ

В "Шиннике" традиционно обвинили во всем украинцев. В официальном заявлении на сайте клуба говорится, что ярославцы не является инициаторами данного конфликта.

"Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов "Шинника" выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности", – заявили россияне.

Также представители "Шинника" утверждают, что бронирование турецкого отеля, состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условии безопасного нахождения в нем команды из Ярославля: "Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы".

В свою очередь "Минай" подтвердил историю с хамским поведение российского футболиста и добавил несколько пикантных фактов. Оказывается представители ярославского клуба клуба дрались не только с украинцами, но и между собой.

"Причиной стычки стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев. Информация российских пропагандистских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте – традиционный бред", – говорится в заявлении.

В клубе подтверждают, что драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в ровных составах.

"Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как "бросают". Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить стычку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян", – добавили в "Минае".

Также представители украинского клуба отметили, что перед началом сбором главным требованием ФК "Минай" к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить "Шинник" согласилась гостиница. Закарпатцы обращались в менеджмент Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители страны террориста не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны.

А глава Закарпатской ОГА Виктор Микита назвал разборку между командами мастер-классом по ведению переговоров с оккупантами на международных площадках: "Поздравляю наших земляков, футболистов закарпатского ФК "Минай", с победой над рашистским "Шинником" в кулачных боях, состоявшихся вчера в Турции. Так держать, ребята!"

Ране OBOZREVATEL сообщал, что СМИ стало известно о драке между футболистом донецкого "Шахтера" Даниилом Сиканом и одним из россиян на сборах в Турции.

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