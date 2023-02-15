Показано, что сделали с российским футболистом за ''Слава России!'' в Турции. Видео

Появилось видео из турецкого отеля Royal Seginus в Анталье, где произошла драка между футболистами украинского клуба "Минай" и ярославского "Шинника". В ролике видно, что одному из игроков российской команды Артему Семейкину прилично досталось.

Видео дня

У 26-летнего защитника подбит правый глаз, а также сильное рассечение, которое заклеено пластырем.

"Я спал вообще. Услышал, что в коридоре кто‑то кричит "Слава Украине!". Я вышел, говорю: "Не, братух, слава России". После этого все и пошло, — заявил Семейкин в интервью "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что футболисты "Шинника" срочно эвакуируются из отеля Royal Seginus в другую гостиницу. Кроме того, было опубликовано первое видео драки российских и украинских игроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная".

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