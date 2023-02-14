Замешана женщина: стало известно, из-за чего началась драка между футболистами ''Миная'' и ''Шинника'' в Турции

Конфликт между футболистами ужгородского "Миная" и ярославского "Шинника", который перерос в драку, начался после хамского поведения одного из игроков российской команды. Представитель страны-агрессора нагрубил работнице отеля в турецкой Антальи, после чего за ту вступился нападающий Даниил Колесник.

Видео дня

Такую версию инцидента приводит Telegram-канал "Бомбардир". По его данным, футболист "Шинника" находился "в неспортивном состоянии" и начал грубить и вести себя некрасиво по отношению к уборщице гостиницы. Колесник сделал замечание российскому коллеге, что и привело к конфликту.

В пресс-службе "Миная" подтвердили причину конфликта. "Информация российских пропагандитских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах. Количество пострадавших со стороны "Шинника" лишь подтверждает тот факт, что россияне своих еще как "бросают", – заявили в ужгородском клубе.

Ранее стало известно, что футболисты "Шинника" срочно эвакуируются из отеля Royal Seginus в другую гостиницу. Кроме того, было опубликовано первое видео драки российских и украинских игроков.

Как сообщал OBOZREVATEL. руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!