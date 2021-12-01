Как Шевченко забил свой первый гол в карьере. Раритетное видео

Ровно 27 лет назад, 1 декабря 1994 года, легендарный украинский футболист Андрей Шевченко забил свой первый гол в профессиональной карьере. В этот день киевский клуб добыл домашнюю победу над "Днепром" – 4:2.

Все шесть голов было забито в первом тайме.

Кроме дебюта Шевы, эта игра ознаменовалась юбилеем для клуба. Она стала 100-й, для "бело-синих" в чемпионатах независимой Украины.

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Шевченко отметился на 34-й минуте. До этого в ворота днепрян забивали Шаран (5-я минута), Лужный (23-я минута) и Шкапенко (31-я).

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко 7 ноября подписал трехлетний контракт с итальянским "Дженоа".

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

На посту наставника клуба из Генуи Андрей Николаевич успел провести два матча. В первой игре "Дженоа" уступила "Роме". Вторая игра с "Удинезе" завершилась вничью.

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.