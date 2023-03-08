''Значит, в другой раз'': у Фьюри рассказали о переговорах с Усиком

Украине Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) все еще не могут договориться об условиях проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Более того, если до конца текущей неделе стороны не придут к компромиссу, поединок не состоится.

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Об этом в интервью порталу talkSport рассказал промоутер британского чемпиона Фрэнк Уоррен. По его словам, учитывая, что Тайсон собирается вернуться на ринг 29 апреля, переговоры должны завершиться максимально быстро. В противном случае Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, найдет другого соперника.

"Нам необходимо согласие двух боксеров, чтобы организовать бой, но на сегодня у нас его нет. Я бы сказал, что переговоры не продляться дольше этой недели, потому что планируемая дата – 29 апреля. У меня есть определенный банк, из которого я могу заплатить боксерам. Если денег недостаточно, значит, бой не состоится и мы попытаемся организовать бой в другой раз. В конце концов, мы ведем речь о бизнесе. Не могу заставить людей делать то, что некомфортно людям", – сказал Уоррен.

Напомним, Тайсон отказался выходить на ринг против украинца в Саудовской Аравии. Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее. Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет бить.

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