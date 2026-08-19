На прошлой неделе были опубликованы данные Международного энергетического агентства (МЭА) по рф. Экспорт нефти и нефтепродуктов из рф в июле составил 6,97 млн баррелей в сутки (б/с), что на 630 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем месяце, и на 420 тыс. б/д ниже уровня июля 2025 года.

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Минимизация экспорта нефтепродуктов из рф привела к изменению стратегии россиян, которые попытались компенсировать сведение экспорта топлива из рф к нулю за счет увеличения объемов экспорта нефти. Как показывает статистика МЭА, в июле у них ничего не получилось.

Конечно, сокращение экспорта из рф в июле приведет к негативным последствиям для федерального и региональных российских бюджетов. Эта ситуация объясняет, почему "дед в пилотке" сбежал аж на Сахалин и оттуда угрожал европейцам местью за захват "российских" судов с нефтью.

Перебои в российском нефтяном трафике приведут к еще большим потерям бюджета рф. Именно поэтому остановить войну может не только цена на российскую нефть ниже 45 долларов за баррель, но и сценарий с резким сокращением физического экспорта нефти и нефтепродуктов из рф.

Главные истории дня

Удары по НПЗ оказались очень болезненными для Кремля не только из-за бюджетной составляющей. Команда Путина стремительно теряет свое влияние на Среднюю Азию и Монголию, которые были покупателями российского топлива и где сейчас также ощущается топливный кризис. Исключением стал лишь Казахстан, который позаботился о наличии в стране собственных НПЗ. Помимо геополитического влияния, топливный кризис затронул уже и отношения федерального центра с регионами рф. Большой план маленького Путина заключался в том, что рф в разгар сезонного спроса расконсервирует резервы топлива в объеме 1,7 млн тонн, а затем рынок поддержат поставки топлива из Индии и Марокко.

План не сработал, импортное топливо застряло в Мурманске. Федеральное правительство собиралось ещё в июле ввести демпфер на импортное топливо, но, вероятно, после просчёта бюджетного дефицита в июле это решение приостановили.

В результате импорт застрял в Мурманске, поскольку без ограничителя его цена для конечного потребителя составит до 200 рублей за литр.

Впрочем, если так пойдет дальше, то отметка в 200 рублей за литр – это вполне реальная перспектива для россиян. На прошлой неделе Росстат порадовал их снижением темпов роста цен на бензин с 6,88% до 6,47%, причем за месяц. Сами же россияне отмечают, что статистика Росстата по ценам на бензин давно оторвалась от реальности, и 130 рублей за литр для регионов уже давно не новость.

В заявлениях правительства рф о дефиците топлива чувствуется полная растерянность. Думаю, профильный вице-премьер правительства рф Новак очень хорошо понимает, что в августе интенсивность украинских ударов по НПЗ не уменьшится, а может и возрастет.

Впрочем, на горизонте у них замаячила настоящая катастрофа, которая произойдет, если добрые украинские дроны навестят места хранения импортного топлива в Мурманске.