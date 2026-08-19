В ночь с 17 на 18 августа состоялась одна из самых массированных наших дроновых атак на Москву. Как обычно, горят склады и НПЗ. Впрочем, надеюсь, мы не пойдем по пути противника, принуждая гражданское население к миру. Уничтожение логистики – святое дело! Надежды на то, что россияне прозреют, – тщетны.

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Потому что, во-первых, там нет мирного населения.

Во-вторых, там нет механизма давления на власть. И каждый, кто пискнет, очень быстро окажется либо в СИЗО, либо в армии.

Мы радуемся уничтоженным складам WB и десяткам тысяч безработных, и это правильно. Но бунтовать они будут только на коленях, и их предел – это быть мобилизованными для "мясных штурмов".

Впрочем, я благодарю Силы обороны Украины за прекрасное настроение с утра. Наши титаны делают все, что могут. Нам невероятно сложно. Никогда еще ни одна страна не воевала против конгломерата Москва-Тегеран-Пхеньян-Пекин при молчаливой поддержке президента США. Но вопреки всем законам логики мы не просто держимся, мы делаем то, о чем не мечтал даже дедушка Рейган – сжигаем москву.