'Забьет Тайсона': российский боксер дал однозначный прогноз на бой Усик – Фьюри

Российский боксер Василий Войцеховский (13-0, 7 КО) считает Александра Усика (21-0, 14 КО) победителем будущего боя с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). По словам представителя полутяжелого веса, у него есть предчувствие, что украинец завершит поединок 18 мая досрочно.

Об этом Войцеховский заявил в интервью порталу Sport24. Россиянин отметил, что украинский чемпион измотает Фьюри и отправить его в нокаут, а рефери остановит боя. При этом боксер из РФ подчеркнул, что разговоры о преимуществе Тайсона в физических данных не имеют смысла.

"В этом бою я буду болеть за Александра и его считаю фаворитом. Несмотря на то, что он пришел в страну великанов и не является таким габаритным человеком, как Тайсон Фьюри, этот бой, думаю, станет победным для него. Велика вероятность, что бой пройдет все 12 раундов. Но что-то мне подсказывает, что можно ждать нокаут в этом бою со стороны Усика. Так что я думаю, что будет остановка. Судья остановит бой, когда Усик забьет Тайсона. Либо Александр попадает и Фьюри не сможет подняться. Может быть будет и чрезмерное количество нокдаунов и рефери не даст Фьюри продолжить бой. Я вот так вижу", – сказал Войцеховский.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Перед этим Тайсон также снова подтвердил, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика. А промоутер британца Фрэнк Уоррен вспомнил россиянина Николая Валуева, обещая, что его подопечные победит украинца.

Ранее команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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