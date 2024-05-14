В команде Фьюри вспомнили россиянина Валуева, пообещав побить Усика

Промоутер Фрэнк Уоррен выразил уверенность в том, что его клиент Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) победит Александра Усика (21-0, 14 КО), однако сделает это не благодаря преимущество в габаритах. Представитель британца напомнил о том, что крупные супертяжи не всегда побеждали менее мощных соперников.

Об этом Уоррен заявил в интервью The Evening Standard. Глава компании Queensberry Promotions добавил, что Фьюри кардинально изменил свой стиль после побед над Деонтеем Уайлдером и теперь готов полностью превзойти Усика в боксерских навыках, доказав статус лучшего в мире.

"Я слышу комментарий про битву Давида и Голиафа, но посмотрите на Эвандера Холифилда с Майком Тайсоном или на Дэвида Хэя, победившего Николая Валуева. Возьмем Энтони Джошуа, Усик его просто сводил в школу, победил и чуть не нокаутировал в конце. Но я думаю, что Тайсон превосходит его. Он изменил свой стиль после боев с Деонтеем Уайлдером, он стал более активным, что делает его бои более конкурентоспособными", – сказал Уоррен.

Накануне боя 18 мая команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Ранее Фьюри вновь обозвал Усика сосиской и пообещал его победить. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

Также стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Промоутер Эдди Хирн пожелал украинцу поражения в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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