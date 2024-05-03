Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4-1, 29 КО) спокойно относится к позиции Александра Усика (21-0, 14 КО) в отношении России. 40-летний уроженец Копейска, который уже долгое время проживает в США, отметил, что не слышал от нашего соотечественника никаких резких высказываний.

Об этом Ковалев заявил в интервью YouTube-каналу "Ушатайка", пишет пропагандистское издание "Спорт-Экспресс". Крашер, как называют россиянина, отметил, что никак не может прокомментировать слова Усика, из-за которых украинца в стране-агрессорке заподозрили в лживом патриотизме, а также называли заложником.

"Во-первых, я этого не слышал. Во-вторых, я с ним давно-давно не виделся и не общался – наверное, года два уже. Я даже не знаю, где он сейчас базируется, где живет, у меня нет с ним общения никакого. Поэтому ничего не могу тут прокомментировать в этом плане... Я, если честно, в интернете не сижу. Сейчас начал книжки читать – хоть немножко уму-разуму набираться, чего мне в свое время не хватало. Поэтому в интернете особо не лазаю", – сказал Ковалев.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин пожаловался на то, что "не очень хорошо" пообщался с Усиком во время последней встречи. Также он заявил, что украинцам "задурили головы", из-за чего они "не понимают", что они русские.

Кроме того, российский экс-боксер со словами "нельзя так говорить" раскритиковал Усика за антироссийские высказывания. Поветкин также заявил, что если бы Россия не напала на Украину, то "на нашей территории была бы война". Также россиянин выдал ложь, что воины ВСУ "прячутся за мирным народом, а потом что-то о наших рассказывают".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Поветкин лицемерно назвал украинцев "братским народом" и потребовал от них дружить с россиянами.

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