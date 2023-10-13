WBA огласила вердикт по апелляции Дюбуа на результат боя с Усиком

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отклонила апелляцию команды Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) на исход боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО) 26 августа. Представители британского боксера намеревались добиться отмены результата поединка из-за действий рефери Луиса Пабона, который в пятом раунде противостояния зафиксировал удар ниже пояса со стороны соперника нашего соотечественника.

Об этом говорится в заявлении на официальным сайте WBA. В организации отметили, что тщательно изучила все предоставленные видео и фото, но не нашла ничего незаконного в действиях судьи боя. При этом к аналогичным выводам пришли представители других боксерских федераций, которые курировали бой.

Видео дня

В WBA особо подчеркнули, что решение о признании того или иного удара нелегитимным находится исключительно в компетенции рефери боя. Команда Дюбуа не смогла предоставить никаких доказательств, которые ставили бы под сомнения действия Пабона, зафиксировавшего нарушение правил со стороны британца и предоставившего Усику время на восстановление.

Таким образом, результат поединка Усик – Дюбуа остается прежним: победа нашего чемпиона техническим нокаутом в девятом раунде. Украинец продолжает оставаться непобежденным на профессиональном ринге.

29 сентября Александр подписал контракт на проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). По данным СМИ, мегафайт состоится до нового года или в начале следующего.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Александра Усика и Тайсона Фьюри. В свою очередь отец британца Джон назвал боксера, который сможет за минуту нокаутировать украинца.

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