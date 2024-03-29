'Выставит себя идиотом': экс-чемпион мира высмеял Фьюри из-за Усика

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч высмеял Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) за его поведение перед поединками. Экс-боксер отметил, что Цыганский король, как называют британца, всегда старается преуменьшать достижения своих соперников, что происходит и в отношении Александра Усика (21-0, 14 КО).

Такое мнение Фроч выразил в интервью DAZN. Он добавил, что подобными действиями Фьюри выставляет себя полным идиотом. При этом британец подчеркнул, что Тайсон наверняка понимает и серьезно относится к той опасности, которая будет исходить от Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я думаю, если Фьюри попытается уделить Усику слишком много внимания, преуменьшая его достижения и говоря, что он не супертяж и не очень хороший боксёр, Тайсон выставит себя глупо. Это будет выглядеть смешно. Если Тайсон Фьюри захочет сказать, что Усик такой-сякой, накачанный средневес, он просто выставит себя идиотом. Но в глубине души, я думаю, он знает, что у него проблемы. Так что Фьюри должен проявить уважение к Усику", – сказал Фроч.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Кроме того, Всемирный боксерский совет (WBC) заявил о намерениях изменить правила бокса ради боя Усика и Фьюри. А британские болельщики внезапно начали ставить крест на шансах украинца победить.

Также о бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать украинца. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. А промоутер Эдди Хирн намерен сорвать реванш украинца и британца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!