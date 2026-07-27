Суд избрал меру пресечения в отношении организатора выставки в Киевской области, по которой нанесла удар Россия. Все подробности

В Киеве суд избрал меру пресечения Василию Гончаруку – организатору выставки в Киевской области, где в результате обстрела со стороны РФ 24 июля погибли люди. Суд поместил его под стражу на 60 суток.

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Об этом сообщили СМИ. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

Так, в понедельник, 27 июля, суд избрал меру пресечения организатору выставки в Киевской области Василию Гончаруку в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы залога.

Напомним, в субботу, 25 июля, правоохранители задержали главного организатора мероприятия под Киевом, по которому в пятницу, 24 июля, Россия нанесла ракетный удар. По данным следствия, разрешения на проведение, в частности, выставки, от компетентных органов он не получал. Ему было предъявлено подозрение.

Главные истории дня

Террористическая атака РФ

Напомним, в пятницу, 24 июля, страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В тот день сообщили, что в результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 пострадали. По факту военного преступления начато досудебное расследование.

В результате российского ракетного удара по выставке вооружения в Киевской области погиб бывший руководитель Центра специальных операций "Альфа" СБУ Эдуард Сиренко. Трагическое событие произошло 24 июля во время атаки на полигон, где находились представители оборонного сектора.

Как писал OBOZ.UA, руководительница центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая погибла 24 июля во время российского ракетного обстрела Киевской области. О ее смерти сообщили после атаки, унесшей жизнь сотрудницы УГО.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 27 июля, стало известно, что число жертв удара РФ по выставке в Киевской области 24 июля увеличилось до 11 человек. В больнице от полученных ранений скончался 66-летний гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена.

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