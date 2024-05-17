'Выглядит устрашающе': Фьюри нелепо оправдался за отказ от битвы взглядов с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) не смог внятно объяснить, почему он отказался проводить дуэль взглядов с Александром Усиком (21-0, 14 КО) после финальной пресс-конференции перед боем 18 мая. Цыганский король, как называют британца, отметил, что он сосредоточен на поединке.

Об этом Фьюри заявил в интервью телеканалу Sky Sports. Он назвал Усика устрашающим и отметил, что намерен получить огромное удовольствие от выхода в ринг против нашего чемпиона. По словам Тайсона, сейчас его интересует исключительно бокс, а не разговоры.

"Усик – парень, который выглядит устрашающе. Я здесь просто для того, чтобы расслабиться и подождать, пока я выйду на ринг в субботу вечером. Все разговоры закончены, все интервью закончены. Я действительно расслаблен и сосредоточен", – коротко прокомментировал свой поступок Фьюри.

Накануне команда Усика направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика.

Легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Ранее команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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