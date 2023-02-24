''Вы – непобедимы!'' Усик записал обращение к украинцам в годовщину вторжения РФ, умыв роспропаганду

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) восхитился украинским народом, который продолжает защищать свою землю и свободу от российской агрессии. В день начала полномасштабного вторжения 24 февраля боксер записал видеообращение к соотечественникам, в котором осудил РФ.

Видео дня

Соответствующий ролик опубликован на странице Усика в социальной сети Instagram. Он напомнил об угрозах российской пропаганды, которая утверждала, что страна-террорист оккупирует Украину за три дня, однако в итоге получила ожесточенное сопротивление и отпор.

"Дорогой украинский народ, сегодня 365 дней со дня бессовестного вторжения в Украину Российской Федерации. И 365 раз в Библии написано: не бойтесь, потому что Я с вами. Господь говорил: тот, кого обидите, будет плакать и просить Меня о помощи, и Я помогу. Поэтому бойтесь слез тех, кого вы обидели. Народ Украины, хочу обратиться именно к тебе. Я хочу поблагодарить всех тех, кто встал на защиту страны. Нам говорили, что нас возьмут за три дня, что нас не будет существовать. Все это просто слова. Мы выстояли, продолжаем стоять и обязательно победим. Слава Украине! Народ Украины – вы сила и мощь, и вы – непобедимы", – сказал Усик.

Ранее Александр раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией. Он также выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что нужно делать украинцам, когда они читают российские новости. Он также позвонил одному из военных, что попало на видео. А российский олимпийский чемпион Александр Лебзяк назвал Усика и Василия Ломаченко "нашими".

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