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"Вы – непобедимы!" Усик записал обращение к украинцам в годовщину вторжения РФ, умыв роспропаганду

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,9 т.
'Вы – непобедимы!' Усик записал обращение к украинцам в годовщину вторжения РФ, умыв роспропаганду

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) восхитился украинским народом, который продолжает защищать свою землю и свободу от российской агрессии. В день начала полномасштабного вторжения 24 февраля боксер записал видеообращение к соотечественникам, в котором осудил РФ.

Видео дня
''Вы – непобедимы!'' Усик записал обращение к украинцам в годовщину вторжения РФ, умыв роспропаганду
''Вы – непобедимы!'' Усик записал обращение к украинцам в годовщину вторжения РФ, умыв роспропаганду

Соответствующий ролик опубликован на странице Усика в социальной сети Instagram. Он напомнил об угрозах российской пропаганды, которая утверждала, что страна-террорист оккупирует Украину за три дня, однако в итоге получила ожесточенное сопротивление и отпор.

''Вы – непобедимы!'' Усик записал обращение к украинцам в годовщину вторжения РФ, умыв роспропаганду
''Вы – непобедимы!'' Усик записал обращение к украинцам в годовщину вторжения РФ, умыв роспропаганду

"Дорогой украинский народ, сегодня 365 дней со дня бессовестного вторжения в Украину Российской Федерации. И 365 раз в Библии написано: не бойтесь, потому что Я с вами. Господь говорил: тот, кого обидите, будет плакать и просить Меня о помощи, и Я помогу. Поэтому бойтесь слез тех, кого вы обидели. Народ Украины, хочу обратиться именно к тебе. Я хочу поблагодарить всех тех, кто встал на защиту страны. Нам говорили, что нас возьмут за три дня, что нас не будет существовать. Все это просто слова. Мы выстояли, продолжаем стоять и обязательно победим. Слава Украине! Народ Украины – вы сила и мощь, и вы – непобедимы", – сказал Усик.

''Вы – непобедимы!'' Усик записал обращение к украинцам в годовщину вторжения РФ, умыв роспропаганду

Ранее Александр раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией. Он также выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке.

''Вы – непобедимы!'' Усик записал обращение к украинцам в годовщину вторжения РФ, умыв роспропаганду
''Вы – непобедимы!'' Усик записал обращение к украинцам в годовщину вторжения РФ, умыв роспропаганду

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что нужно делать украинцам, когда они читают российские новости. Он также позвонил одному из военных, что попало на видео. А российский олимпийский чемпион Александр Лебзяк назвал Усика и Василия Ломаченко "нашими".

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