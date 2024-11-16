Невероятное расстояние: в британском сериале упомянули рекорд украинского снайпера, установленный на войне. Видео

В британском сериале " День шакала" в 2024 году вспомнили мировой рекорд украинского снайпера Вячеслава Ковальского Военному удалось попасть в русского солдата с рекордного расстояния 3800 метров.

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Об этом рекорде рассказывают в первой серии сериала на 30-й минуте. Выстрел украинский военный произвел 18 ноября 2023 года в Херсонской области, использовав винтовку и патрон отечественного производства.

Этим выстрелом украинский снайпер превзошел предыдущий мировой рекорд, установленный в 2017 году канадским военным из подразделения Joint Task Force 2, поразившем цель на расстоянии 3540 метров с винтовки McMillan TAC-50.

Украинский снайпер улучшил рекорд на 260 м. Пули понадобилось около 9 секунд, чтобы долететь до цели.

Свой рекордный выстрел украинский защитник выполнил из отечественной винтовки "Властелин Горизонта". Винтовка в калибре 12,7×114 мм HL имеет длину 1,82 метра и массу 16,7 кг. Она способна вести прицельный огонь на расстояние до 3200 метров.

Сериал "День шакала" — экранизация романа Фредерика Форсайта, адаптированная к современному политическому контексту. В главных ролях снялись Эдди Редмейн и Лашана Линч. Премьера сериала состоялась 7 ноября 2024 года на Sky Atlantic и стриминговой платформе Now. События сериала разворачиваются в наши дни. По сюжету, героиня Бьянка, сотрудница спецслужб, пытается раскрыть личность снайпера по кличке "Шакал".

Ранее сообщалось, что американский рэпер Ноа Оливер Смит, известный под псевдонимом Yeat, воспроизвел образ украинского снайпера Вячеслава Ковальского, установившего рекорд, уничтожив оккупанта с огромного расстояния. В своем новом клипе на песню FLYTROOP артист превратился в нашего героя.

Как сообщал OBOZ.UA, 58-летний Вячеслав Ковальский, бывший бизнесмен и стрелок-спортсмен, служащий в подразделении контрразведки СБУ, установил мировой рекорд, поразив оккупанта на расстоянии 3800 метров. Рекордный выстрел он произвел на рассвете 18 ноября 2023 года в Херсонской области, используя винтовку и патрон украинского производства.

Вместе со своим напарником Вячеслав обустроил позицию на правом берегу Днепра, противоположном оккупантам.

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