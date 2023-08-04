'Все имеет конец': Дюбуа рассказал, как собирается побить Усика

Британец Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО) твердо намерен шокировать боксерский мир и победить украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) в поединке 26 августа. Уроженец Лондона по прозвищу Динамит отметил, что знает ключ к успеху в поединку против объединенного чемпиона мира в супертяжелого веса.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью "Евроспорту". Претендент на пояса нашего соотечественника подчеркнул, что украинца надо постоянно держать под ударами и не давать ему активно двигаться по рингу. Британец добавил, что с нетерпением ожидает стартового гонга боя во Вроцлаве.

"Чтобы драться с Усиком, нужно стараться его избить. Это не секрет. Не нужно застаиваться, пытаясь перебоксировать. Нужно его избить. Надо бить сильнее, чем обычно. Просто надо делать все больше, чем раньше, чем я когда-либо делал. Он великий чемпион, но все, что имеет начало, имеет конец, и я готов просто доказать это. Пришло мое время. В бою важно держать все в голове. Надо быть готовым к 12 раундам. Вот такой у меня менталитет. Все или ничего", – сказал Дюбуа.

Отметим, что в случае победы над британцем Усик надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому украинец сделал неожиданный комплимент.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

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