Владимир Кличко впервые прокомментировал бой Усик – Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) вошел в историю, победив британского обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Кличко разместил у себя в Instagram фотографию брата вместе с Усиком и Андреем Шевченко.

Бой за четыре чемпионских пояса в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

"Прошлой ночью Усик вошел в историю и до сих пор не побежден как чемпион Олимпийских игр, чемпион в первом тяжелом и супертяжелом весах. Уважение к Энтони Джошуа. Украина до конца", – написал Кличко.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, была опубликована статистика ударов и лучшие моменты мегафайта на видео.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.