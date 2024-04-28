Илон Маск прибыл с визитом в Китай: в Reuters раскрыли подробности

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск прибыл в Китай с неожиданным визитом. В Пекине миллиардер проведет встречи с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить внедрение программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) и разрешение на передачу данных за границу.

Компания Tesla четыре года назад представила FSD, самую автономную версию своего программного обеспечения Autopilot, но до сих пор не сделала ее доступной в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Стоит отметить, что Tesla с 2021 года хранит все данные, собранные своим китайским автопарком в Шанхае, как того требуют китайские регулирующие органы, и не передает их обратно в Соединенные Штаты. Визит Маска в Китай не был отмечен публично. Кроме того, Tesla не сразу ответила на запрос о комментариях.

Ожидается, что Маск встретится с правительственным чиновником Жэнь Хунбинем, который возглавляет Китайский совет по содействию международной торговле. Также показательным является то, что визит Маска в Китай состоялся чуть более чем через неделю после того, как он отказался от запланированного визита в Индию для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди, сославшись на "очень тяжелые обстоятельства".

Китайское турне Маска совпадает с автосалоном в Пекине, который открылся на прошлой неделе и завершится 4 мая. У Tesla нет стенда на крупнейшем автосалоне Китая, последний раз компания присутствовала на нем в 2021 году.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск заявил, что его якобы беспокоит то, что у Украины нет "стратегии выхода из войны". В Офисе президента напомнили Маску, что стратегия максимально проста – вывод всех российских войск с территории Украины.

Ранее Маск отличился очередным скандальным заявлением о российско-украинской войне. На этот раз изобретатель выдал, что якобы предвидит поражение Украины. При этом Маск заявил, что исход войны в пользу России легко предвидеть.

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