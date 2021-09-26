Усик победил Джошуа в чемпионском бою

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 KO) победил британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и стал обладателем четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе. Поединок в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" завершился единогласным решением судей 117-112, 116-112, 115-113.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию поединка за титулы Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Первый раунд начался со своеобразной разведки в быстром темпе. Джошуа занял центр ринга, Усик "порхал" вокруг британца, пытаясь правым джебом достать голову соперника.

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Александр демонстрировал великолепную работу корпусом. Много делал передней рукой украинец. Джошуа больше выцеливал, на позволяя нашему боксеру подобраться на ударную дистанцию.

Третий отрезок оба спортсмена начали в центре ринге. Усик продолжал кружить вокруг Энтони и не поднимать темп. Саша находился или на дальней или на ближней дистанциях, не засиживаясь на средней, где Джошуа представлял особую опасность. Под занавес трехминутки пошла настоящая жара. Усику удалось достать левым боковым, он бросился добивать, но ЭйДжей сразу заклинчивал.

Было заметно, что британец хотел нащупать свое расстояние и хорошо приложиться. Движения крымчанина не позволяли это сделать. Как только Усик остановился, сразу получил несколько ударов.

К пятому раунду Джошуа постепенно стал перехватывать инициативу. Раз за разом Энтони доставал украинца. Даже через блок чувствовалась мощь боксера из Англии.

На экваторе боя скорости упали. Боксеры фехтовали джебами, не пытаясь опрометчиво бросаться в атаку. Усику не удавалось вывезти оппонента из зоны комфорта. Александр пропустил удар через руки и явно проиграл 6-й раунд.

Вторая половина боя начался с несильных ударов Усика. Энтони экономил силы выцеливая и делая акцент на одиночном ударе. За 30 секунд до гонга украинцу удалось попасть в челюсть, пошатнув чемпиона.

Как только Усик останавливался (ногами, корпусом), сразу следовал правый дальний боковой удар от Джошуа.

В 9-м раунде украинец замедлился и отошел на дальнюю дистанцию. Он начал "натыкаться" на переднюю руку Энтони, что создавало серьезную опасность. За 17 секунд удар по корпусу прижал боксера из Симферополя к канатам, но Усик грамотно пошел в клинч.

В 10-й трехминутке Усик получил рассечение. Ему необходимо было наращивать количество ударов. а вместо этого Джошуа поджимал украинского бойца.

В предпоследнем отрезке больше атаковал британец. Украинец защищался. Он замедлился, чем сразу начал пользоваться оппонент.

Финальный раунд стал настоящей рубкой. В ответ на боковой Энтони, Усик ответил двойкой. Саша постоянно делал "маятник", осторожно "насыпая" британцу. Последние секунды прошли в настоящем штурме украинского боксера.

Напомним, что для крымчанина бой с Джошуа стал 3-м в супертяжах. До этого Усик 1 ноября 2020 года победил Дерека Чисору.

Дебютный бой в супертяжах Усик провел в октябре 2019 года, легко разобравшись в США с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).