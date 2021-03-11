Усик разочарован из-за боя с Джойсом: спортивные итоги 10 марта
Каталонская "Барселона" сыграла вничью с ПСЖ и вылетела из Лиги чемпионов, а промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о разочаровании боксера из-за боя с Джо Джойсом.
Кроме того, киевскому "Динамо" запретили проводить матчи УПЛ на поле клубного стадиона.
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