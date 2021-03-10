Мы не на базаре, чтобы торговаться, – Луческу о важности матча с "Вильярреалом" в ЛЕ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сделал комплимент главному тренеру "Вильярреала" Унаи Эмери и отметил опытность его футболистов перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы.

Во время общения с журналистами румынский специалист заявил, что у его подопечных нет приоритетного турнира. По словам Мистера, он настраивает своих игроков таким образом, что каждый матч для них является крайне важным.

"Нет тренера, который хорошо играет в чемпионате или еврокубках. Эмери – очень хороший тренер, который скрупулезно готовится к каждой игре. Его команда составлена из очень опытных игроков. В отличие от нашей. "Вильярреал" – очень крепкая, сбалансированная и хорошо организованная команда. У них хороший подбор. У нас нет приоритета. Мы не на базаре, чтобы торговаться, что почем – чемпионат или Лига Европы. Самая важная игра – следующая. Любая победа приносит радость и энтузиазм", – поделился своим мнением Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Вильярреала" Унаи Эмери признался, что очень уважает румынского специалиста, и сравнил нынешнее "Динамо" с "Шахтером", который ранее тренировал Мистер.

Матч между командами состоится в четверг, 11 марта.