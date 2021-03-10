Сотрудник "Порту" после игры с "Ювентусом": Роналду – свинья

Фернандо Сауль, сотрудник футбольного клуба "Порту" по связям с фанатами и диктор клуба, скандально отреагировал в социальных сетях на сенсационный вылет "Ювентуса" после матча с португальцами, пишет Record.

Сауль у себя в Instagram опубликовал два сторис, в которых напал на Криштиану Роналду и его семью.

"Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду за то, что они сделали в Драгао. Горжусь "Порту". Пусть продолжается карнавал в Мурарии [один из районов Лиссабона]. Я жду видео от Долорес [мать Роналду] и от его беззубой семьи", – написал португалец.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Саул попадает в скандал. В 2017 году Фернандо был дисквалифицирован на 30 дней за то, что в матче между ФК Порту и Бенфикой кричал в адрес арбитров "Мы устали, что нас грабят!".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Порту" завершилася со счетом 3:2. Благодаря большему числу голов на выезде в четвертьфинал прошли португальцы.