"Динамо" запретили играть на клубном стадионе – источник

Комитет Украинской ассоциации футбола по стадионам запретил проведение матчей Премьер-лиги Украины (УПЛ) на стадионе "Динамо" имени Лобановского, сообщил у себя в Telegram-канале главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

По информации Франкова, решение о запрете "Динамо" и остальным клубам играть на столичном стадионе было принято не единогласно.

"Еще не у всех окончательно съехала крыша на почве зализывания заднего прохода руководству Федерации", – отметил журналист.

Франков озвучил и формальную причину, под которую списали все "от безопасности, до качества поля"

"Вопрос не в том, что именно на этот стадион почему-то перебрался матч "Колос" – "Шахтер". Вопрос не в том, что это лобовой удар по "Олимпику", которому тупо некуда деваться. Вопрос не в том, что здесь же играли "Агробизнес" и "Десна". Вопрос не в том, что "Динамо" потратило черт-те сколько на подогрев и подготовку, а теперь частично сумело возместить эти средства – за счет аренды... Вопрос в том, что это тупая, как глава этого комитета ФФУ, месть", – написал главред "Футбола"

Франков добавил, что любой болельщик прекрасно знает, что при строгой проверке пришлось бы закрыть все стадионы в стране

"Недостатки отыщутся, было бы желание, особенно если сделать акцент на определенных вещах", – подытожил Франков.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент "Олимпика" Владислав Гельзин отправил официальное письмо другим клубам украинской Премьер-лиги (УПЛ) с предложением на внеочередном собрании выразить коллективное недоверие главе комитета арбитров Лучано Лучи.