"Барселона" с незабитым пенальти Месси вылетела из Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов сыграла вничью с французским ПСЖ (1:1) и вылетела из турнира.

После разгромного поражения в первом матче (1:4), все поклонники каталонцев ждали повторения невероятного камбека 2017 года, когда "сине-гранатовым" удалось отыграться после гостевого поражения 0:4. Тогда ответная встреча завершилась с сенсационным счетом 6:1, что позволило "Барсе" выйти в четвертьфинал и установить фантастический рекорд еврокубков.

В этой же игре тотального преимущества "Барсы" не ощущалось. В дебюте атаки проходили то на одни ворота, то на другие, и гости ощутимо давили, но без острых моментов.

Испанские футболисты пытались быстро выходить в атаки, когда только получалась такая возможность. Они бросали Дембеле в прорыв и в эти минуты очень остро ощущалась нехватка Пике с его первым пасом.

На 30-й минуте ситуация для "Барселоны" стала катастрофичной. Курзава простреливал с левого крыла. Икарди в этот момент зацепился за ногу Лангле и упал. После помощи ВАР Энтони Тейлор указал на точку. Пенальти четко реализовал Киллиан Мбаппе.

Однако победный счет длился недолго. Месси мощнейшим "радиоуправляемым" ударом метров с 30 не оставил шансов Навасу – 1:1.

Под занавес первого тайма капитан каталонской команды мог забить и второй гол, но удар Лео с 11-метрового отбил вратарь.

ПСЖ Франция – "Барселона" Испания 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 30, пенальти Мбаппе, 1:1 – 37 Месси.

ПСЖ – Навас, Кимпембе, Курзава (Диалло, 46), Маркиньос, Флоренци (Дагба, 77), Паредес, Верратти (Рафинья, 84), Гуйе (Данилу Перейра, 59), Дракслер (Ди Мария, 59), Икарди, Мбаппе.

Барселона – тер Стеген, Дест (Тринкау, 66), Альба, Мингеса (Фирпо, 35), Лангле, де Йонг, Бускетс (Мориба, 79), Педри (Пьянич, 78), Дембеле (Брэйтуэйт, 79), Гризманн, Месси.

Предупреждения: Курзава (8), Мингеса (25), Лангле (30), де Йонг (38), Гуйе (50), Паредес (50), Икарди (89).

В параллельном матче "Ливерпуль" без особых проблем повторно переиграл РБ "Лейпциг" (2:0). Первая встреча завершилась победой "красных" с таким же счетом .

Первый тайм завершился без голов, хотя мерсисайдцы были гораздо ближе к успеху. Салах и Жота могли забивать, однако держали интригу, которая умерла после перерыва.

Два гола с интервалом в 4 минуты от Мане и Салаха отчетливо продемонстрировали разницу в классе между командами.

"Ливерпуль" Англия – "РБ Лейпциг" Германия 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 70 Салах, 2:0 – 74 Мане.

Ливерпуль – Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон (Цимикас, 90), Кабак, Филлипс, Салах, Вейналдум (Милнер, 82), Мане (Окслейд-Чемберлен, 90), Тиаго Алькантара (Кейта, 71), Диогу Жота (Ориги, 71), Фабиньо.

РБ Лейпциг – Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Нкунку, Ольмо (Айдара, 72), Кампль (Серлот, 46), Адамс, Забитцер, Форсберг (Клюйверт, 60), Поульсен (Хван Хи Чхан, 60).

Напомним, что накануне туринский "Ювентус" в 1/8 ЛЧ победил "Порту", но сенсационно вылетел из турнира.