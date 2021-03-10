Промоутер Усика рассказал о разочаровании украинца из-за боя с Джойсом

Промоутер украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк признался, что его клиент был разочарован, узнав, что ему придется подраться с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за титул временного чемпиона WBO.

В интервью на YouTube-канале iFL TV генеральный директор компании K2 Promotions отметил, что не видит смысла в судебном разбирательстве по этому делу, поскольку это не помешает проведению боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Да, Усик был разочарован. Он и сейчас разочарован. Александр сказал: "Хорошо. Если я должен с ним подраться, то я сделаю это, но это не то, на что мы надеялись, и не то, что мы ранее обсуждали". Собираемся ли мы идти в суд, чтобы решить этот вопрос? Что это нам принесет, какие-то преимущества? Нет. Мы можем так поступить и заставить WBO санкционировать бой за обычный чемпионский титул, но помешает ли это поединку между Джошуа и Фьюри? Ни в коем случае. Если об их противостоянии будет объявлено официально, нам придется смириться с этим положением дел", – рассказал Красюк.

Напомним, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа, но организация санкционировала его чемпионский бой против Фьюри, а Александру сказала провести поединок против Джо за временный титул.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее промоутер Усика рассказал о коллизии с противостоянием против Джойса.