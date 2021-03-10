Московский "Локомотив" уволил 20 человек за футболку с 7 словами. Фотофакт

Руководство футбольного клуба "Локомотив" Москва из-за одного снимка уволило порядка 20 человек – сотрудников подразделений маркетинга, пресс-службы, дизайна, CMM и IT-департамента, сообщает Telegram-канал Baza.

Вышеупомянутые работники вице-чемпиона России снялись в футболках с надписью "Е*али мы вас всех нах*й в рот".

Автор слогана – Николай Комаров, ранее занимавший пост директора по внутренним коммуникациям "Локо", и покинувший клуб около недели назад.

Порядка года назад он произнес эту фразу в командном чате, после чего она превратилась во "внутренний" девиз. На прощании с Комаровым любящие сотрудники сфотографировались в памятных футболках с его цитатой.

Позже некий сотрудник "Локомотива" Роберт Савушкин выложил снимок в сеть. После того как разгорелся скандал, фотографию Роберт быстро удалил, но ситуацию это не спасло.

Все, кого запечатлели на снимке, были вынуждены написать заявления об увольнении по собственном желанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее московский "Локомотив" хотел приобрести польского защитника "Динамо" Томаша Кендзеру.