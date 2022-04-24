Усик на русском поздравил "братьев и сестер" с праздником, пожелав радости и не сказав ни слова про мир
Непобедимый украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) выложил в Instagram для своих поклонников видеообращение, посвященное празднику Пасхи. На фоне живописных виноградников счастливый супертяж прочел небольшую молитву в честь воскресения Иисуса Христа.
Также Усик поздравил всех с праздников, пожелав всем светлого воскресенья Христова, всем духовной силы, радости и любви.
"Слава Богу за все", – заключил Усик.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик, несмотря на войну в Украине, 25 марта начал подготовку к матчу-реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), который намечен на лето нынешнего года.
СМИ выяснили, что реванш Усик – Джошуа состоится летом. В свою очередь, жена Александра Усика Екатерина рассказала фанатам о том, как война повлияла на чемпиона мира, буквально истощив его.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Александр Усик записался в территориальную оборону Киевской области.
Во время попыток захвата столицы оккупанты заняли дом нашего чемпиона в Ворзеле. Жена Усика Екатерина показала видео последствий пребывания там варваров из РФ.
В России войну в Украине назвали "отвлекающими обстоятельствами" для Усика и его подготовки к поединку против Джошуа. Британец Тайсон Фьюри дал категоричный прогноз на Усик – Джошуа 2.