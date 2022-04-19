Усик – Джошуа 2: стали известны новые подробности чемпионского боя

Команды Александра Усика (19-0, 13 КО) та Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) договорились о проведении второго поединка. Официальная дата боя будет объявлена в ближайшие несколько дней, однако точно известно, что это будет в июле.

Об этом в интервью talkSPORT сообщил промоутер британского спортсмена Эдди Хирн. По его словам, стороны все еще не определились с местом проведения вечера бокса с участием украинца и британцы.

"Сделка закрыта, все согласовано. Матч-реванш между Энтони Джошуа и Александром Усиком 100% состоится. Сейчас мы работаем над местом, команда Усика будет находиться в Лондоне на этой неделе, так что мы собираемся встретиться с ними. Думаю, через две недели мы определимся с датой. Это будет июль. И, надеюсь, Джошуа сможет стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе", – сказал Хирн.

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Напомним, что осенью прошлого года Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ выяснили, что реванш Усик – Джошуа будет перенесен на месяц. В свою очередь, жена Александра Усика Екатерина рассказала фанатам о том, как война повлияла на чемпиона мира, буквально истощив его.

В России войну в Украине назвали "отвлекающими обстоятельствами" для Усика и его подготовки к поединку против Джошуа.