Усик потерял 10 кг за неделю войны: жена боксера рассказала, как его разрывало после вторжения России

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) только за первую неделю войны в Украине потерял 10 кг. Об этом рассказала жена боксера Екатерина, которая после вторжения оккупантов заняла очень жесткую позицию и нещадно критикует РФ, а также жителей Крыма.

В интервью PravdaTUT Lviv Екатерина Усик рассказала, как Александр реагировал на военные действия в своей стране и почему спортсмен так редко дает интервью.

"Александр за неделю войны потерял килограмм 10. Он был в таком ужасе, в таком шоке, его так разрывало... Он видел, что я делаю. Я говорю: "Саш, пожалуйста, люди просят, надо говорить, как-то поддерживать". Но ему очень сложно", – рассказала Екатерина.

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Жена боксера отметила, что сначала Усик переваривал все события внутри себя: "Ну, во-первых, скажем честно, в такой ситуации мы никогда не были. И никто не был, наверное. Все наше поколение... Мы такого и представить себе не могли. И тут такое, шок".

Екатерина рассказала, что Александр и в мирное время не сильно любит давать интервью, а во время войны это было еще сложнее.

"Но он все равно выходит в эфиры, что-то говорит. Его позиция понятна. Он всегда был за Украину, всегда прославлял ее и будет прославлять, на сколько хватит здоровья и сил", – подчеркнула девушка.

"Сейчас он понимает, насколько для него важен даже ближайший бой. Для него каждый поединок важен, но сейчас, когда в твоей стране льется кровь, Украину хочется прославлять еще больше, гордиться", – подчеркнула Екатерина, имея в виду реванш Усика против британца Энтони Джошуа.

Также жена боксера, которая тоже родом из Симферополя, очень гордиться, что она украинка: "Слава богу, что так случилось!"

Ранее жена Усика жестко ответила Аксенову, рассказав чей Крым. Так называемый премьер-министр оккупационного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, лишит Александра Усика всех званий из-за его выступлений против РФ. А также назвал боксера из Симферополя швалью.

Также OBOZREVATEL сообщал, что Александр Усик высказался о российской войне в Украине и сообщил о пропаже друзей.