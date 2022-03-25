Усик на фоне требования к Путину сделал заявление по отъезду из Украины и реваншу с Джошуа. Видео

Украинский чемпион Александр Усик (19-0, 13 КО) принял решение согласиться на проведение матча-реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), который намечен на лето нынешнего года. Наш соотечественник обратился к фанатам и сообщил о начале тренировочного лагеря.

Соответствующее заявление боксера появилось на его странице в социальной сети Instagram. Видео Александр записал на фоне плаката в украинских цветах и надписи "Путин, убери руки от Украины". Он подчеркнул, что поединок станет более полезным с его стороны для помощи стране.

Видео дня

"Я принял решение начать подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем я буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву. Очень много друзей и моих близких поддержало меня в этом. Злопыхатели! Добра вам и счастья, радости и мира. Все будет слава богу и все будет Украина. Всем добра", – сказал Усик.

Напомним, в сентябре минувшего года украинский боксер сенсационно победил Джошуа и стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

С началом российского вторжения Усик записался в территориальную оборону Киевской области. При этом боксер имеет права покинуть страну, так как является отцом трех детей.

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