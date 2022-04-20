'Карьера будет окончена': Фьюри дал категоричный прогноз на реванш Усик – Джошуа

Британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) без шансов проиграет в матче-реванше украинцу Александру Усику (19-0, 13 КО). Поединок станет последним для уроженца Уотфорда на профессиональном ринге и станет бесславным финалом его карьеры.

Такое категоричное мнение выразил британский чемпион Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) накануне своего поединка против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), пишет The Sun. По словам Цыганского короля, как называют Фьюри, третье поражение в карьере станет несомненным ударом по Джошуа.

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"Вот как это происходит. Вы первыми услышали это здесь. Усик побьет Джошуа в матче-реванше. Если у Энтони хватит смелости принять это, тогда его карьера будет окончена. Он закончит. Три поражения, спокойной ночи. Ты проиграл средневесу, подвинься", – дал свой жесткий прогноз Фьюри.

Отметим, что Фьюри и Уайт подерутся в Лондоне в субботу, 23 апреля, за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Вечер бокса можно будет увидеть в Украине. В свою очередь дата реванша Усик – Джошуа пока не объявлена, однако известно, что бой намечен на июль.

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