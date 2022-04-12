Усик кардинально сменил образ и показал фото

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) сменил свою прическу. 35-летний уроженец Симферополя побрился налысо, оставив лишь чуб.

Усик вернулся к своему легендарному образу Олимпиады-2012, когда он завоевал золотые медали и после победы станцевал прямо в ринге гопак.

"Все буде Україна!" – подписал кадр наш боксер, добавив желто-синий флаг и смайл, со сложенными в молитве руками.

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Ранее жена Усика рассказала, что чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик только за первую неделю войны в Украине потерял 10 кг.

25 марта Александр Усик объявил о начале подготовки ко второму бою с Энтони Джошуа.

​В сентябре минувшего года украинец сенсационно победил Энтони единогласным решением судей. Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории на профессиональном ринге.

Изначально поединок планировалось провести 25 июня, но теперь организаторы и представители обеих команд решили сместить его на конец июля.

В момент вторжения чемпион в супертяжелом весе по трем основным версиям находился за границей, но вернулся домой так быстро, как только смог, и вступил в территориальную оборону Киева.

Жена Усика сообщила о том, что семейный дом в Ворзеле заняли российские оккупанты. Позже Екатерина показала последствия вторжения.