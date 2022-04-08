Усик – Джошуа 2: СМИ сообщили о переносе боя-реванша

Реванш между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) будет смещен на месяц вперед. Поединок планировалось провести 25 июня, но теперь организаторы и представители обеих команд решили отложить его на конец июля.

Об этом со ссылкой на собственные источники на своей странице в социальной сети Twitter сообщает американский портал Fight Freaks Unite и его журналист Дэн Рафаэл. По его данным, украинец и британец во второй раз сразятся на территории Саудовской Аравии.

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Отмечается, что предварительная дата вечера бокса с участием Усика и Джошуа – 23 июля. Именно на этих сроках сейчас сосредоточены стороны в своих переговорах, о результатах которых обещали объявить в течение двух недель.

Напомним, что осенью минувшего года Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик откровенно высказался о войне и рассказал о том, что потерял нескольких друзей. В свою очередь жена боксера Екатерина проинформировала фанатов о том, как война повлияла на чемпиона мира.