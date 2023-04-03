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Усик официально получил нового соперника вместо Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
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Усик официально получил нового соперника вместо Фьюри

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) свой следующий поединок должен провести против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО), который является претендентом на чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Нашего соотечественника обязали немедленно начать переговоры по организации боя.

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Об этом говорится в заявлении WBA на официальной странице ассоциации в социальной сети Twitter. Соперникам предписали до 2 мая провести переговоры и подписать контракт на проведение боя. При этом в декабре Дюбуа получил травму крестообразных связок в поединке против Кевина Ларены.

Усик официально получил нового соперника вместо Фьюри
Усик официально получил нового соперника вместо Фьюри

Интересно, что WBA также назначила распределение гонорара на бой Усик – Дюбуа. Отмечается, что украинец получит 75% гарантированных выплат.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк категорично ответил на вопрос, может ли его клиент отказаться от пояса WBA, а также назвал соперника на случай невозможности Дюбуа выйти в ринг. Сам Усик заявил о том, что его поединок против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) точно состоится.

Усик официально получил нового соперника вместо Фьюри
Усик официально получил нового соперника вместо Фьюри

Украинский чемпион и Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, должны были подраться 29 апреля. Однако стороны не смогли подписать соглашение на бой за все пояса дивизиона.

Усик официально получил нового соперника вместо Фьюри

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заговорил о новой дате поединка британца против Александра Усика. Украинец впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Усик официально получил нового соперника вместо Фьюри
Усик официально получил нового соперника вместо Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал, сколько бы заработал Александр Усик за бой 29 апреля. В свою очередь представитель украинца Александр Красюк сделал неожиданное заявление о британском боксере.

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