Усик официально получил нового соперника вместо Фьюри

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) свой следующий поединок должен провести против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО), который является претендентом на чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Нашего соотечественника обязали немедленно начать переговоры по организации боя.

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Об этом говорится в заявлении WBA на официальной странице ассоциации в социальной сети Twitter. Соперникам предписали до 2 мая провести переговоры и подписать контракт на проведение боя. При этом в декабре Дюбуа получил травму крестообразных связок в поединке против Кевина Ларены.

Интересно, что WBA также назначила распределение гонорара на бой Усик – Дюбуа. Отмечается, что украинец получит 75% гарантированных выплат.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк категорично ответил на вопрос, может ли его клиент отказаться от пояса WBA, а также назвал соперника на случай невозможности Дюбуа выйти в ринг. Сам Усик заявил о том, что его поединок против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) точно состоится.

Украинский чемпион и Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, должны были подраться 29 апреля. Однако стороны не смогли подписать соглашение на бой за все пояса дивизиона.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заговорил о новой дате поединка британца против Александра Усика. Украинец впервые публично прокомментировал отмену боя с Фьюри. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал, сколько бы заработал Александр Усик за бой 29 апреля. В свою очередь представитель украинца Александр Красюк сделал неожиданное заявление о британском боксере.

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