Стало известно, что на самом деле было нужно Тайсону Фьюри от Усика

Генеральный менеджер украинского промоушена Top Boxing Generation Владислав Елисеев уверен, что ни о каком наследии или величии в поединках Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) не может быть и речи. По мнению эксперта, единственную цель, которую преследовал британец, договариваясь о бое с Александром Усиком (20-0, 13 КО), это заработок.

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Елиссев считает, что для Фьюри страх не заработать больших денег больше страха проиграть.

"Он сделал все, чтобы команда Усика отказалась от боя. Фьюри не нужно наследие в боксе, не нужно величие - ему нужны деньги. Люди прекрасно понимают, что проблема не в Усике, Александр - это человек, который хотел этот бой на 300 процентов", - цитирует Елисеева Укринформ.

Украинский генменеджер предположил, что эта ситуация может позитивно повлиять на повторные переговоры между сторонами Тайсона и Александра.

"Я думаю, что сейчас Фьюри потерял много фанов и соответственно - потеряет деньги, поэтому, возможно, поймет, что ему нужен бой против Усика. Думаю, что позже этот поединок может состояться, но, опять же, все зависит от Тайсона, - сказал Елисеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и изменить распределение гонорара.

Усик не выдержал такого унижения и отказался потакать прихоти Тайсона, отменив бой. После этого Фьюри осатанел, выложив минутное видео, содержавшее сплошные ругательства.

Позже Саша назвал фантастическую сумму, которую хотел заработать Фьюри за бой 29 апреля.

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